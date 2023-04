Anziana donna armata di spray al peperoncino avrebbe aggredito un procacciatore di clienti. Intervengono i Carabinieri

ALCAMO – I Carabinieri della Compagnia di Alcamo sono intervenuti ieri (14 aprile) per una richiesta di aiuto da parte di un cittadino che dichiarava di essere stato aggredito da un’anziana donna.

L’uomo, un procacciatore di clienti per una nota società di fornitura di energia elettrica, dopo aver bussato alla porta di un civico nel centro cittadino sarebbe stato aggredito da un’anziana che, armata di spray al peperoncino, appena aperta la porta lo colpiva in pieno volto con lo spray urticante chiudendo repentinamente l’abitazione. Accertata la posizione lavorativa del malcapitato, visibilmente arrossato in volto, i Carabinieri si assicuravano delle condizioni sanitarie dell’uomo che non faceva richiesta dell’intervento dell’ambulanza non riuscendo a fornire ai militari il civico dell’abitazione dove sarebbe avvenuta l’aggressione.

I Carabinieri hanno avviato un’indagine per ricostruire la vicenda.