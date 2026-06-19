Anziani Centro “Vivi la vita”, con la colonia estiva si sono concluse le attività

MAZARA DEL VALLO – Si è concluso con la colonia estiva presso l’Oasi lido di Tonnarella a Mazara del Vallo l’anno sociale del centro “Vivi la vita” della Fondazione San Vito Ets, sostenuto con i fondi 8×1000. Il centro è dedicato alle attività per gli anziani che, ogni anno, a partire dal 2 ottobre (festa dei nonni) apre le porte per le attività dedicate agli ultrasettantenni che spesso vivono sole: ginnastica, laboratori di preparazione dolci, pietanze tipiche, viaggi culturali. Come ogni anno, con l’approssimarsi della stagione estiva, si svolge la colonia presso il lido di Tonnarella. Dal 3 giugno, tre volte a settimana, le anziane – con un’età compresa tra i 74 e i 91 anni – hanno frequentato lo stabilimento per godersi mattinate all’insegna del relax. Con partenza dalla sede della Caritas diocesana-Fondazione San Vito Ets, i pulmini dell’ente hanno accompagnato le anziane al lido, insieme alle animatrici Geraldina Calandrino e Mariella Frazzetta. «Come ogni anno ringraziamo il personale del lido che, con immenso affetto, accoglie le nostre anziane – ha detto il presidente della Fondazione, Vito Puccio – le attività del nostro centro “Vivi la vita” rappresentano un presidio fondamentale di socialità, inclusione e benessere per i nostri anziani. In una società in cui la solitudine rischia sempre più spesso di diventare una condizione diffusa, soprattutto tra le persone più fragili, offrire occasioni di incontro, condivisione e partecipazione significa contribuire concretamente a migliorare la qualità della vita». Ieri sera (18 giugno), a conclusione delle attività sociali, in una pizzeria di Mazara del Vallo si è svolta la cena con tutte le anziane.