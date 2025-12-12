AOOR Villa Sofia-Cervello, al via Dep e progressioni verticali e orizzontali del personale aziendale

PALERMO – Il direttore generale, Alessandro Mazzara, ha firmato la delibera di approvazione della graduatoria finale relativa alle procedure di progressione verticale e orizzontale riservate al personale del comparto sanità. Questo passaggio, che conclude l’iter avviato con gli avvisi interni pubblicati nei mesi precedenti, rappresenta un importante passo nel percorso aziendale di valorizzazione delle competenze, riconoscimento del merito e rafforzamento delle professionalità interne, condiviso con le organizzazioni sindacali. In particolare, relativamente alle progressioni verticali, la graduatoria approvata riguarda i profili professionali coinvolti nelle procedure di progressione tra un’area e quella immediatamente superiore, secondo quanto previsto dal vigente CCNL comparto sanità.

L’approvazione consente l’avvio delle successive fasi di formalizzazione delle nuove assegnazioni. “L’approvazione delle graduatorie rappresenta un risultato significativo nel nostro piano di valorizzazione delle risorse umane — ha detto il direttore generale Alessandro Mazzara — L’Azienda investe sulla crescita professionale dei propri dipendenti per migliorare sempre più la qualità dei servizi erogati ai cittadini”. La direzione strategica ha approvato anche la graduatoria relativa alle progressioni economiche orizzontali, che riconoscono l’accresciuta professionalità del personale all’interno della medesima area. Inoltre, come precedentemente annunciato, la direzione strategica ha dato il via anche ai bandi per le progressioni economiche per differenziali di professionalità (DEP), che prevedono aumenti stabili di stipendio ai dipendenti in relazione alla crescita delle competenze professionali, senza cambio di inquadramento contrattuale. La misura riguarda il personale dipendente dell’azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello e si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione delle risorse, riconoscimento delle competenze e miglioramento dei processi amministrativi. Le graduatorie e la delibera del direttore generale sono disponibili sul sito aziendale: www.ospedaliriunitipalermo.it