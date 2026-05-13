AOOR Villa Sofia Cervello: al via il corso di formazione “Dalla violenza ci si può difendere”

PALERMO – Il contrasto alle aggressioni in ambito ospedaliero è il tema al centro di un corso di formazione promosso dall’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello rivolto a tutti i dipendenti, dedicato alla sicurezza degli operatori sanitari e alla gestione delle aggressioni in ambito sanitario.

L’iniziativa, organizzata dall’UOS Sviluppo Organizzativo e Patrimonio Professionale aziendale diretta da Caterina Lo Presti, in collaborazione con l’Associazione Oltre le Paure APS Italia e COISP – Sindacato di Polizia, nasce con l’obiettivo di fornire agli operatori strumenti pratici e conoscenze utili per affrontare situazioni di rischio e prevenire episodi di violenza nei contesti sanitari, fenomeno in costante crescita.

Secondo i dati riportati dalla Società Italiana della Medicina di Emergenza Urgenza, (SIMEU), e dell’Osservatorio Nazionale sulla Sicurezza degli Esercenti le Professioni Sanitarie, nel biennio 2023-2024 si è registrato un aumento del 33% delle aggressioni rispetto al triennio 2020-2022.

Il 70% degli episodi riguarda aggressioni verbali e psicologiche, con insulti e minacce, mentre il 24% consiste in aggressioni fisiche come prese e spinte.

Il percorso formativo, accreditato Ecm, si articola in sei edizioni, si concluderà a dicembre e prevede approfondimenti normativi e legislativi relativi alla violenza commessa nei confronti dei professionisti sanitari durante l’esercizio delle loro funzioni, tecniche di prevenzione e gestione dei conflitti oltre a nozioni di difesa personale.

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia aziendale orientata alla tutela del personale sanitario e alla promozione di ambienti di lavoro sicuri. In quest’ottica, l’AOOR Villa Sofia Cervello porta avanti anche specifici percorsi dedicati al contrasto della violenza di genere, con attività e spazi dedicati nell’area del Pronto Soccorso del presidio ospedaliero Villa Sofia.

Hanno partecipato all’evento: il dott. Alessandro Milazzo, vicario del Questore di Palermo; Maurizio Senie e Sergio Salvia, rispettivamente segretario regionale e provinciale del Coisp Sicilia; Linda Moceri, presidente Ass. Oltre le Paure APS Italia; i docenti Agostino Parisi, Commissario Polizia di Stato in quiescenza; Marcello Giannola, dirigente sindacale COIP, Clara Volpes, psicologa.

“La formazione – ha detto il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara – rappresenta uno strumento fondamentale per rafforzare la cultura della sicurezza, sostenere gli operatori sanitari e garantire una migliore qualità dell’assistenza ai cittadini, ed è il primo momento di cura”.