AOOR Villa Sofia-Cervello, al via la I^ edizione dell’”Open Day della Salute”

PALERMO - L’AOOR Villa Sofia-Cervello aderisce all’“Open Day della Salute” 2026, in programma sabato 6 giugno, una giornata dedicata alla promozione della salute, alla prevenzione e all’informazione sanitaria rivolta alla cittadinanza.

L’iniziativa, che nasce da un’idea dell’Associazione Punto ETS, fondata da Ida Cantafia e presieduta da Francesco Verderame, coinvolge numerose attività sanitarie e professionisti dell’Azienda ospedaliera, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita, sull’importanza della diagnosi precoce e sull’accesso ai percorsi di prevenzione con la collaborazione di operatori e reti di servizi delle associazioni del Comitato Consultivo Aziendale.

Nell’ambito dell’evento saranno promossi momenti informativi, attività di orientamento sanitario, consulenze specialistiche e iniziative dedicate alla prevenzione in diversi ambiti clinici, grazie al coinvolgimento multidisciplinare degli operatori sanitari dell’Azienda. Sarà possibile sottoporsi a screening, prime visite per diagnosi precoce di patologie, valutazioni cliniche.

L’adesione dell’AOOR Villa Sofia Cervello conferma l’impegno dell’Azienda nel rafforzare il rapporto di prossimità con il territorio e nel promuovere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale di tutela della salute pubblica.

“Promuovere l’Open Day della Salute – ha sottolineato il direttore generale Alessandro Mazzara – significa offrire ai cittadini un’occasione concreta di incontro con i professionisti sanitari e diffondere il valore della prevenzione e della diagnosi precoce, elementi essenziali per migliorare la qualità della vita e la salute della comunità”.

“Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare ulteriormente la sanità ai cittadini e promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa e partecipata – ha aggiunto la direttrice sanitaria, Maria Lucia Furnari – La prevenzione, insieme alla diagnosi precoce e all’educazione sanitaria, costituisce uno strumento essenziale per tutelare la salute pubblica e migliorare l’efficacia dei percorsi assistenziali”.

Di seguito il calendario delle iniziative in programma:

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Medicina Interna II (Edificio B – Piano -1) – Dott.ssa Francesca Mandreucci: Celiachia ed intolleranze alimentari.

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Celiachia ed intolleranze alimentari”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Medicina Interna II (Edificio B – Piano -1) – Dott.ssa Carola Buscemi: Epatologia

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Epatologia”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Medicina Interna II (Edificio B – Piano -1) – Dott. Giuseppe Martorana: Ecografia addominale

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Ecografia addominale”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:00 alle ore 14:00

P.O. “Villa Sofia” – U.O. Neurologia (Padiglione Geriatrico – Piano 3°/4°) – Dott.ssa Marina Mannino: Screening per il rischio cerebrovascolare

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Screening per il rischio cerebrovascolare”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 40 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:00 alle ore 14:00

P.O. “Villa Sofia” – U.O. Endocrinologia adulti e ad indirizzo oncologico (Padiglione Geriatrico – Piano 4°) – Dott. Leonardo Gambino/Dott. Alfredo Caputo/Dott.ssa Michela Conti/Dott. Francesco Iannì: Screening Metabolico e Tiroideo

Saranno effettuate:

· Valutazione della glicemia a digiuno, mediante glucometro;

· Valutazione dell’indice di massa corporea (B.M.I.), mediante misurazione della statura e del peso;

· Valutazione, mediante ecografia del collo, della morfologia tiroidea (presenza o meno di gozzo, noduli, alterazioni strutturali)

· Prenotazioni tramite email a opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Screening Metabolico e Tiroideo”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 40 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:30

P.O. “V.Cervello” – U.O. Ematologia e Malattie Rare (Campus di Ematologia “Franco e Piera Cutino” – Piano Rialzato) – Dott.ssa Mariasanta Napolitano: Ematologia Benigna

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Ematologia Benigna”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 10 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 14:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Diagnostica Senologica (Edificio B – Piano Rialzato Lato Chiesa) – Dr.ssa Margherita Safina: Diagnostica Senologica

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Diagnostica Senologica”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 12 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Ostetricia Ginecologia (Edificio A – 2° Piano) – Dr. Amedeo Catanese: Screening basso tratto genitale

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Screening basso tratto genitale”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 6 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Ostetricia Ginecologia (Edificio A – 2° Piano) – Dott. Roberto Procaccianti: Diagnostica Ginecologica

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute-”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Diagnostica Ginecologica”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 6 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “CTO” – U.O. Oculistica (CTO – 1° Piano) – Dott. Salvatore Torregrossa: Maculopatie

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Maculopatie”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:00 alle ore 14:00

P.O. “CTO” – U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale (CTO – 2° Piano) – Dott.ssa Giuseppa Barbera: Valutazione Fisiatrica Generale

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Valutazione Fisiatrica Generale”.

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 15 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. MICI (Poliambulatorio – Stanza 2/Stanza 3) – Dott. Emanuele Orlando/Dott. Fabio Macaluso: Diarrea Cronica

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto “Diarrea Cronica”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

—

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. MICI (Poliambulatorio – Stanza 2/Stanza 3) – Dott. Emanuele Orlando/Dott. Fabio Macaluso: Ecografia addome con studio delle anse intestinali

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto “Ecografia addome con studio delle anse intestinali”

Relativamente a questa attività specialistica saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.