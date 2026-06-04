AOOR Villa Sofia-Cervello, al via la I^ edizione dell’”Open Day della Salute”

   
PALERMO - L’AOOR Villa Sofia-Cervello aderisce all’“Open Day della Salute” 2026, in programma sabato 6 giugno, una giornata dedicata alla promozione della salute, alla prevenzione e all’informazione sanitaria rivolta alla cittadinanza.

L’iniziativa, che nasce da un’idea dell’Associazione Punto ETS, fondata da Ida Cantafia e presieduta da Francesco Verderame, coinvolge numerose attività sanitarie e professionisti dell’Azienda ospedaliera, con l’obiettivo di favorire una maggiore consapevolezza sui corretti stili di vita, sull’importanza della diagnosi precoce e sull’accesso ai percorsi di prevenzione con la collaborazione di operatori e reti di servizi delle associazioni del Comitato Consultivo Aziendale.

Nell’ambito dell’evento saranno promossi momenti informativi, attività di orientamento sanitario, consulenze specialistiche e iniziative dedicate alla prevenzione in diversi ambiti clinici, grazie al coinvolgimento multidisciplinare degli operatori sanitari dell’Azienda. Sarà possibile sottoporsi a screening, prime visite per diagnosi precoce di patologie, valutazioni cliniche.

L’adesione dell’AOOR Villa Sofia Cervello conferma l’impegno dell’Azienda nel rafforzare il rapporto di prossimità con il territorio e nel promuovere la cultura della prevenzione come strumento fondamentale di tutela della salute pubblica.

“Promuovere l’Open Day della Salute – ha sottolineato il direttore generale Alessandro Mazzara – significa offrire ai cittadini un’occasione concreta di incontro con i professionisti sanitari e diffondere il valore della prevenzione e della diagnosi precoce, elementi essenziali per migliorare la qualità della vita e la salute della comunità”.

“Questa iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare ulteriormente la sanità ai cittadini e promuovere una cultura della prevenzione sempre più diffusa e partecipata – ha aggiunto la direttrice sanitaria, Maria Lucia Furnari – La prevenzione, insieme alla diagnosi precoce e all’educazione sanitaria, costituisce uno strumento essenziale per tutelare la salute pubblica e migliorare l’efficacia dei percorsi assistenziali”.

Di seguito il calendario delle iniziative in programma:

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Medicina Interna II (Edificio B – Piano -1) – Dott.ssa Francesca Mandreucci: Celiachia ed intolleranze alimentari.

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Celiachia ed intolleranze alimentari”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Medicina Interna II (Edificio B – Piano -1) – Dott.ssa Carola Buscemi: Epatologia

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Epatologia”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Medicina Interna II (Edificio B – Piano -1) – Dott. Giuseppe Martorana: Ecografia addominale

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Ecografia addominale”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:00 alle ore 14:00

P.O. “Villa Sofia” – U.O. Neurologia (Padiglione Geriatrico – Piano 3°/4°) – Dott.ssa Marina Mannino: Screening per il rischio cerebrovascolare

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Screening per il rischio cerebrovascolare”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 40 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:00 alle ore 14:00

P.O. “Villa Sofia” – U.O. Endocrinologia adulti e ad indirizzo oncologico (Padiglione Geriatrico – Piano 4°) – Dott. Leonardo Gambino/Dott. Alfredo Caputo/Dott.ssa Michela Conti/Dott. Francesco Iannì: Screening Metabolico e Tiroideo

Saranno effettuate:

· Valutazione della glicemia a digiuno, mediante glucometro;

· Valutazione dell’indice di massa corporea (B.M.I.), mediante misurazione della statura e del peso;

· Valutazione, mediante ecografia del collo, della morfologia tiroidea (presenza o meno di gozzo, noduli, alterazioni strutturali)

· Prenotazioni tramite email a opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Screening Metabolico e Tiroideo”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 40 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:30

P.O. “V.Cervello” – U.O. Ematologia e Malattie Rare (Campus di Ematologia “Franco e Piera Cutino” – Piano Rialzato) – Dott.ssa Mariasanta Napolitano: Ematologia Benigna

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Ematologia Benigna”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 10 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 14:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Diagnostica Senologica (Edificio B – Piano Rialzato Lato Chiesa) – Dr.ssa Margherita Safina: Diagnostica Senologica

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Diagnostica Senologica”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 12 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Ostetricia Ginecologia (Edificio A – 2° Piano) – Dr. Amedeo Catanese: Screening basso tratto genitale

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Screening basso tratto genitale”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 6 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. Ostetricia Ginecologia (Edificio A – 2° Piano) – Dott. Roberto Procaccianti: Diagnostica Ginecologica

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute-”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Diagnostica Ginecologica”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 6 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “CTO” – U.O. Oculistica (CTO – 1° Piano) – Dott. Salvatore Torregrossa: Maculopatie

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Maculopatie”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:00 alle ore 14:00

P.O. “CTO” – U.O. Recupero e Riabilitazione Funzionale (CTO – 2° Piano) – Dott.ssa Giuseppa Barbera: Valutazione Fisiatrica Generale

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”.

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto: “Valutazione Fisiatrica Generale”.

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 15 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. MICI (Poliambulatorio – Stanza 2/Stanza 3) – Dott. Emanuele Orlando/Dott. Fabio Macaluso: Diarrea Cronica

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto “Diarrea Cronica”

Saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione

Sabato 06/06/2026 – dalle ore 8:30 alle ore 13:00

P.O. “V.Cervello” – U.O. MICI (Poliambulatorio – Stanza 2/Stanza 3) – Dott. Emanuele Orlando/Dott. Fabio Macaluso: Ecografia addome con studio delle anse intestinali

Prenotazioni tramite email a: opendaysalute@villasofia.it; indicare in oggetto “Open DaySalute”

Indicare nel testo: nome, cognome, data di nascita, recapito telefonico e tipo visita/consulto “Ecografia addome con studio delle anse intestinali”

Relativamente a questa attività specialistica saranno prese in carico esclusivamente le prime 5 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. L’utenza sarà successivamente ricontattata dal personale sanitario per la convocazione.

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