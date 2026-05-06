AOOR Villa Sofia Cervello, al via la proroga dell’integrazione oraria per 117 Operatori Socio-Sanitari a tempo parziale

PALERMO – Il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, ha firmato il provvedimento di proroga dell’integrazione oraria per il personale con profilo professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS) con rapporto di lavoro a tempo parziale.

Il provvedimento riguarda complessivamente 117 unità già assunte a tempo indeterminato part-time, per le quali viene confermata la prosecuzione dell’incremento dell’orario di lavoro, al fine di garantire la continuità assistenziale e rispondere in modo più efficace ai fabbisogni dei servizi sanitari e socio-sanitari aziendali.

La misura si inserisce in una più ampia strategia di rafforzamento dell’offerta assistenziale, che prevede l’adeguamento della dotazione organica in coerenza con il Piano del Fabbisogno del Personale. L’obiettivo è migliorare la qualità delle prestazioni erogate, ottimizzare l’impiego delle risorse umane e assicurare standard assistenziali sempre più elevati.

“Con questo provvedimento — ha sottolineato la direzione aziendale — proseguiamo nel percorso di consolidamento e valorizzazione del personale, elemento centrale per il buon funzionamento dei servizi e per la tutela della salute dei cittadini. L’integrazione oraria degli OSS rappresenta una risposta concreta alle esigenze operative delle strutture e un passo importante verso un’organizzazione più efficiente e adeguata ai bisogni del territorio”.

L’Azienda conferma il proprio impegno nel proseguire le azioni previste dal piano di sviluppo organizzativo, con particolare attenzione alla stabilità occupazionale, alla crescita professionale e al potenziamento dei servizi assistenziali.