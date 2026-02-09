AOOR Villa Sofia Cervello, al via un progetto Formazione Scuola – Lavoro su violenza di genere per 18 studenti

PALERMO – A seguito della convenzione stipulata tra l’AOOR Villa Sofia Cervello e l’Istituto superiore I.I.S.S. Alessandro Volta, diretto dalla dirigente scolastica Katia Tumbarello, ha preso avvio un’esperienza di Formazione Scuola – Lavoro (ex PCTO – Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento), presso il Pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Il progetto coinvolge 18 studenti delle classi quinte dell’indirizzo informatico.

Il percorso formativo, concordato tra la referente dell’Istituto scolastico, Laura Guccione, e la responsabile del Servizio Sociale ospedaliero, Graziella Sabatino, è finalizzato allo sviluppo di azioni di sensibilizzazione sul tema della violenza di genere. L’iniziativa vede il coinvolgimento del Pronto Soccorso del P.O. Villa Sofia, con particolare riferimento al percorso di presa in carico della donna che accede al PS per episodi di maltrattamenti o violenza.

In coerenza con i contenuti delle Linee guida nazionali (DPCM 24/11/2017), obiettivo formativo del progetto è la realizzazione di materiale informativo (poster e biglietti) da rendere disponibile alle donne e alle ragazze nella sala triage, con lo scopo di promuovere la sensibilizzazione sul tema e facilitare la richiesta di aiuto.

In particolare, gli studenti, accompagnati dai tutor scolastici, hanno visitato il Pronto Soccorso,la sala visite, la sala triagee la sala dedicata alle donne vittime di violenza. Il personale ospedaliero del Servizio Sociale e del Pronto Soccorso ha illustrato il percorso e le procedure di presa in carico socio-sanitaria delle donne vittime di violenza.

Il secondo giorno è stato dedicato alla formazione d’aula sul tema della violenza di genere, a cura delle responsabili del Servizio sociale ospedaliero, Graziella Sabatino, e dell’Uoc Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza (MCAU), Tiziana Maniscalchi. Sono state approfondite le procedure adottate dall’Azienda a tutela delle donne e dei minori vittime di violenza e maltrattamento, la rete territoriale antiviolenza e i servizi presenti sul territorio, l’organizzazione ospedaliera e la presa in carico della persona nella globalità dei bisogni socio-sanitari, al fine di stimolare idee e riflessioni per la realizzazione grafica e la definizione di messaggi comunicativi efficaci.

A partire dal terzo giorno, i quattro gruppi di studenti si sono alternati (due giorni per gruppo) presso la sede del Servizio Sociale per l’elaborazione e la realizzazione del materiale informativo.

Al termine dei lavori di gruppo è prevista una giornata conclusiva presso l’Istituto Volta, durante la quale verranno presentati i lavori finali dei quattro gruppi e la relativa stampa del materiale, che sarà messo a disposizione del Pronto Soccorso.

L’iniziativa rappresenta un significativo momento di crescita formativa e orientativa per gli studenti, rafforzando il legame tra scuola e mondo del lavoro e valorizzando la collaborazione tra istituzioni scolastiche e sanitarie del territorio.