AOOR Villa Sofia Cervello, attivo il Pronto Soccorso Ostetrico del Presidio Ospedaliero “V. Cervello” dopo i lavori di ristrutturazione

PALERMO – E’ attivo, dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione, il Pronto Soccorso Ostetrico, ubicato presso il Padiglione A del Presidio Ospedaliero “V. Cervello”, dove si trova l’Uoc Ostetricia e Ginecologia, diretta dal prof. Antonio Simone Laganà. Gli interventi hanno ottimizzato l’organizzazione degli spazi, la qualità dell’assistenza e il comfort delle pazienti.

In particolare, il progetto ha previsto la realizzazione di una nuova sala visite e di una sala monitoraggio direttamente collegate, una soluzione che consente di rendere più funzionale il percorso assistenziale e di garantire una maggiore continuità nella presa in carico delle pazienti. Entrambi gli ambienti sono stati dotati di servizi igienici dedicati e sono stati realizzati nuovi impianti elettrici e di distribuzione dei gas medicali, elementi indispensabili per assicurare un’assistenza tempestiva, efficace e appropriata.

Nell’ambito della riorganizzazione degli spazi è stata inoltre realizzata una nuova sala triage, destinata all’accoglienza e alla valutazione iniziale delle pazienti, collegata da un lato con l’area di attesa e dall’altro con la sala visite, al fine di razionalizzare i percorsi e i tempi di assistenza.

“La conclusione dei lavori conferma l’impegno dell’AOOR Villa Sofia Cervello nel miglioramento continuo delle infrastrutture sanitarie e dei percorsi assistenziali, attraverso interventi mirati a garantire standard sempre più elevati di accoglienza, sicurezza e qualità delle cure, e condizioni di lavoro più efficienti per gli operatori sanitari – ha detto il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara – Investire nella riqualificazione dei nostri Pronto Soccorso significa investire nella qualità dell’assistenza e nella centralità della persona. Continuiamo a portare avanti un programma di interventi volto a rendere l’Azienda sempre più moderna, efficiente e capace di rispondere ai bisogni di salute della comunità”.