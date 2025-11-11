AOOR Villa Sofia Cervello, Campagna Vaccinale 2025-2026, al via Influ Day

PALERMO – L’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello di Palermo aderisce all’”Influ Day” l’iniziativa promossa dall’Assessorato regionale alla Salute e dal Dipartimento per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, nell’ambito della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025-2026.

In particolare, relativamente alle attività di prevenzione e promozione della salute previste in occasione dell’Influ Day, la direzione medica organizza due giornate in modalità Open day rivolte alla popolazione generale, sabato 15 novembre e sabato 13 dicembre 2025 dalle 9 alle 17.

Le sedute vaccinali si terranno nei locali del CUPRE (Centro unico pre ricovero), nel presidio ospedaliero CТО, Centro Traumatologico Ospedaliero.

Durante gli Influ Day sarà possibile effettuare, oltre alla vaccinazione antinfluenzale, anche le vaccinazioni anti-Pneumococcica, anti-SARS-CoV-2 e anti-Herpes Zoster, fondamentali per la tutela della salute dei cittadini e degli operatori sanitari.

“La vaccinazione rappresenta uno strumento essenziale di prevenzione e di protezione collettiva – ha sottolineato il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara – partecipare significa contribuire alla salute dell’intera comunità. Affinché la campagna vaccinale possa raggiungere la più ampia adesione possibile, è di fondamentale importanza la partecipazione attiva della popolazione ed il coinvolgimento di tutto il personale sanitario e amministrativo aziendale”.