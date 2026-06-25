AOOR Villa Sofia Cervello, continua l’attività di potenziamento dell’organico: stabilizzati 6 Asu

PALERMO – Prosegue il percorso di rafforzamento delle risorse umane avviato dalla Direzione Strategica dell‘Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, nell’ambito delle iniziative finalizzate al consolidamento degli organici e alla valorizzazione del personale.

L’Azienda ha infatti avviato la procedura di stabilizzazione a tempo pieno e indeterminato di sei lavoratori ASU già in servizio presso le proprie strutture, per la copertura di sei posti di Operatore Tecnico – Area del personale di supporto del Comparto Sanità.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di potenziamento dell’organico aziendale, volto a garantire maggiore stabilità occupazionale, continuità operativa e una più efficace organizzazione dei servizi sanitari e amministrativi. La stabilizzazione dei lavoratori rappresenta un importante risultato sia sul piano occupazionale che su quello organizzativo, consentendo di valorizzare professionalità che da anni contribuiscono con impegno e competenza alle attività dell’Azienda.

“La stabilizzazione del personale – ha dichiarato il Direttore Generale, Alessandro Mazzara – rappresenta un passaggio concreto della strategia che abbiamo delineato sin dall’inizio del mandato. Riteniamo che investire sulle persone, riconoscendo il lavoro svolto e garantendo percorsi di stabilità lavorativa, sia una condizione indispensabile per rafforzare il sistema sanitario pubblico e migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini. Il tema del personale continuerà a rappresentare una delle priorità della nostra azione amministrativa, attraverso il consolidamento degli organici, la valorizzazione delle professionalità e il confronto costante con le organizzazioni sindacali e con tutte le rappresentanze dei lavoratori”.

L’Azienda conferma così il proprio impegno nel perseguire politiche di sviluppo e valorizzazione del capitale umano, riconoscendo nel personale il principale fattore di crescita e di qualificazione dell’assistenza sanitaria erogata alla collettività.