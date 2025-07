AOOR Villa Sofia Cervello: domani, al Centro Raccolta di Villa Sofia, una giornata dedicata alla donazione del sangue

PALERMO – L’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello aderisce alle iniziative promosse nell’ambito delle “Giornate della donazione” istituite dalla Presidenza della Regione in memoria delle vittime di mafia.

In particolare, domani, sabato 19 luglio 2025, 33° anniversario della strage di via D’Amelio, presso l’Uoc Medicina Trasfusionale e dei Trapianti diretta da Roberta Fedele, dove si trova il Centro di Raccolta aziendale, è prevista un’attività di raccolta sangue dalle 8 alle 13, con il supporto delle associazioni “Linfarossa” e “Aimatos”.

Il Centro di Raccolta è attivo dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13. Per prenotare telefonare ai numeri: 091/ 7808282- 392/9240662.

Possono donare i soggetti tra 18 e 65 anni che abbiano i requisiti necessari, anche senza prenotazione con tessera sanitaria o documento di identità personale in corso di validità. Chi non ha mai donato o ha donato più di 2 anni fa, dovrà effettuare una pre-donazione (visita, compilazione questionari e prelievo per controlli).

Sono previste ulteriori attività di raccolta sangue sul territorio organizzate con la collaborazione di associazioni ordinarie e accreditate: “Linfarossa” effettuerà una raccolta aggiuntiva venerdì 18 presso il Centro Fisso di Sperone con la realizzazione di un video promozionale sui canali social; “ADVS” effettuerà due raccolte aggiuntive con autoemoteca presso il Comune di Partinico domani, sabato 19, e a Bagheria domenica 20; “ADIS” implementerà le attività presso il Centro Fisso; “Thalassa” effettuerà una raccolta aggiuntiva nella parrocchia Redemptoris Mater, a Cinisi, domenica 20 luglio 2025; l’associazione “Aimatos” attività di promozione della donazione presso il Centro in fase di accreditamento di via Catania, Palermo.