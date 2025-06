AOOR Villa Sofia Cervello, domani inaugurazione 20 nuovi posti letto

PALERMO – Continua l’attività di potenziamento della dotazione ospedaliera dell’AOOR Villa Sofia Cervello, con l’attivazione di 20 nuovi posti letto di Terapia sub Intensiva progettati per essere riconvertiti in Terapia Intensiva nell’arco di 48 ore. L’intervento, nella sua complessità, ha interessato il 6° piano delle ali est e ovest del Padiglione A dell’ospedale “Vincenzo Cervello” di Palermo, e sarà presentato domani, giovedì 12 giugno 2025, alle 13. Parteciperanno all’evento l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, il direttore generale, Alessandro Mazzara, i direttori sanitario e amministrativo, Maria Lucia Furnari e Luigi Guadagnino, il personale medico e sanitario del presidio.