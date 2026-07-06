AOOR Villa Sofia Cervello, eseguita una trasfusione di sangue intrauterina su un feto di 18 settimane

PALERMO – Un intervento ad alta complessità, eseguito in una fase molto precoce della gravidanza, ha consentito di trattare con successo una grave anemia fetale e di offrire al nascituro la possibilità di proseguire il proprio sviluppo in utero. È quanto realizzato nei giorni scorsi dall’Unità Operativa Semplice di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale dell’Ospedale Cervello, afferente all’UOC di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Cervello.

La procedura si è resa necessaria in seguito a una severa anemia fetale causata da isoimmunizzazione materno-fetale anti-D, condizione nella quale gli anticorpi materni attraversano la placenta determinando la distruzione dei globuli rossi del feto. In assenza di un trattamento tempestivo, la patologia può evolvere rapidamente fino a provocare scompenso cardiaco, idrope fetale e morte intrauterina. L’intervento, eseguito sotto costante guida ecografica, è consistito nell’introduzione di un sottile ago nella vena ombelicale per effettuare una trasfusione di sangue compatibile direttamente al feto, correggendo l’anemia e consentendo la prosecuzione della gravidanza. La procedura riveste particolare rilievo in considerazione dell’epoca gestazionale, appena 18 settimane, nella quale le ridotte dimensioni del feto rendono l’intervento estremamente delicato e tecnicamente complesso.

L’équipe che ha eseguito la procedura è composta dal dott. Francesco Picciotto, responsabile dell’Unità Operativa Semplice di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale, con le dottoresse Emanuela Orlandi, Valentina Cigna e Maria Elena Mugavero. Il percorso assistenziale è stato affiancato dal supporto della psicologa Susanna Marotta, che accompagna le coppie durante tutte le fasi diagnostiche e terapeutiche.

La paziente continuerà il proprio percorso assistenziale attraverso un monitoraggio specialistico ravvicinato e, qualora necessario, sarà sottoposta a ulteriori trasfusioni intrauterine fino al raggiungimento di un’epoca gestazionale compatibile con la nascita.

L’Unità Operativa Semplice di Medicina Fetale e Diagnosi Prenatale opera all’interno dell ‘UOC di Ostetricia e Ginecologia, diretta dal professor Antonio Simone Laganà, e costituisce un riferimento regionale per la presa in carico delle gravidanze ad alto rischio, delle coppie con rischio di malattie genetiche rare e dei feti affetti da patologie congenite.

L’Unità è l’unico Centro della Regione Siciliana in cui vengono eseguite procedure invasive per la diagnosi prenatale delle malattie rare, la terapia intrauterina e altre procedure innovative di medicina fetale. È stata individuata quale Centro di Riferimento della Rete Regionale delle Malattie Rare per la Diagnosi Prenatale e la Terapia Intrauterina delle Patologie Fetali Congenite (D.A. n. 1185/2012) e successivamente riconosciuta come Centro di Riferimento Regionale per le Malattie Rare, Malformazioni Congenite, Sindromi Genetiche e Cromosomopatie (D.A. n. 343/2018).

Ogni anno il Centro eroga circa 4.200 prestazioni specialistiche di secondo livello, confermando il ruolo dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello quale riferimento regionale nell’ambito della medicina fetale, della diagnosi prenatale avanzata e della gestione delle gravidanze ad alta complessità.