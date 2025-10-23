AOOR Villa Sofia Cervello, eseguito con successo delicato intervento di chirurgia ortopedica traumatologica per grave frattura di femore

PALERMO – Un complesso intervento di chirurgia ortopedica traumatologica per il trattamento di una frattura scomposta del femore su un paziente di 28 anni reduce da un incidente stradale, è stato eseguito con successo presso l’Uoc Ortopedia e Traumatologia del presidio ospedaliero “Villa Sofia”, diretta da Davide Bonomo.

L’intervento, eseguito dal prof. Max Morandi, si è concluso positivamente grazie all’alta professionalità del team e all’utilizzo di tecniche chirurgiche di ultima generazione.

In particolare, il paziente, con ampia frattura del femore sinistro esposta di terzo grado tipo B con lesioni multiple frammentate ed intrarticolari, è stato sottoposto tempestivamente ai protocolli di emergenza traumatologica con tecniche di stabilizzazione chirurgica più avanzate.

L’operazione ha permesso di salvare l’arto del paziente con una prognosi favorevole per il pieno recupero funzionale.

“Questo intervento rappresenta un importante risultato e conferma l’impegno costante nell’applicazione di tecniche chirurgiche avanzate per garantire ai pazienti i migliori risultati possibili in termini di sicurezza e qualità della vita, grazie all’elevata competenza del personale medico e all’impiego di tecnologie all’avanguardia”, ha detto il direttore generale dell’AOOR Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara.