AOOR Villa Sofia Cervello, esperti a confronto su nuove frontiere terapeutiche in oncoematologia

PALERMO – Esperti a confronto sulle nuove frontiere terapeutiche in oncoematologia, lunedì 12 maggio 2025 alle ore 9,00 nell’Aula magna “M.Vignola” dell’ospedale Cervello, a Palermo.

Immunoterapie e terapie target nei pazienti oncoematologici sono alcuni fra gli argomenti al centro dell’incontro “Il nuovo panorama terapeutico in Oncoematologia”, in cui saranno presentate le sperimentazioni cliniche attive disponibili nell’Unità Operativa Complessa di Oncoematologia dell’AOOR Villa Sofia Cervello, che costituiscono uno strumento indispensabile per garantire l’evoluzione della ricerca scientifica.

“Notevoli sono i passi in avanti che hanno consentito lo sviluppo di terapie sempre più mirate e meno tossiche – ha sottolineato Caterina Patti, direttrice dell’Uoc Oncoematologia e responsabile scientifico dell’evento insieme a Luca Castagna, direttore Uosd Unità Trapianti midollo osseo e Terapia cellulare – Grazie ai trattamenti innovativi l‘aspettativa di vita è significativamente incrementata e migliorata”.

Tra gli obiettivi dell’evento, contribuire alla formazione e all‘aggiornamento dei professionisti che operano nel settore delle malattie oncoematologiche, stimolare un confronto su vantaggi e svantaggi delle terapie cosiddette a tempo ‘finito’ e ‘continuative’, con un focus dedicato all’impatto economico dei farmaci.

Al convegno, che si articola in sei sessioni, parteciperanno fra gli altri, Marco Ladetto, presidente della Fil (Fondazione Italiana Linfomi), tra i massimi esperti europei di linfoma mantellare e follicolare e di biologia molecolare nei linfomi; Alessandra Tedeschi, tra i massimi esperti mondiali di linfoma di Waldestrom e leucemia linfatica cronica; Stefano Luminari, tra i più quotati studiosi europei di linfoma follicolare; Corrado Girmenia, esperto italiano di prevenzione e terapia delle infezioni in Oncoematologia.