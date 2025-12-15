AOOR Villa Sofia Cervello, giovedì 18 consuntivo attività aziendale 2025 e scambio di auguri natalizi

PALERMO – Ipl direttore generale dell’Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, incontrerà la stampa giovedì 18 dicembre per illustrare il consuntivo delle attività svolte nel corso del 2025, con particolare riferimento ai percorsi assistenziali potenziati, alle principali azioni strategiche attuate dall’Azienda e ai progetti programmati per il nuovo anno. L’appuntamento sarà, inoltre, occasione per il tradizionale scambio di auguri in vista delle festività natalizie con la direzione strategica. Alla conferenza stampa parteciperanno il direttore sanitario, Maria Lucia Furnari, il direttore amministrativo, Luigi Guadagnino. L’incontro con i giornalisti si svolgerà giovedì 18 dicembre alle 11 nella Sala Riunioni della direzione aziendale, viale Strasburgo 233, Palermo.