AOOR Villa Sofia Cervello, Giuseppe Arcoleo è il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’Ospedale Cervello

PALERMO – E’ Giuseppe Arcoleo il nuovo direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pneumologia dell’Ospedale Cervello.

Palermitano, classe 1969, Arcoleo, rappresenta una figura di riferimento nel panorama della pneumologia italiana, grazie a un percorso professionale e scientifico caratterizzato da una costante attività clinica, di ricerca e di innovazione.

In servizio presso l’AOOR Villa Sofia-Cervello dal 2004, ha ricoperto l’incarico di direttore dell’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Broncopneumologia Interventistica del presidio ospedaliero Villa Sofia, contribuendo allo sviluppo delle tecniche diagnostiche e terapeutiche più avanzate nel campo delle patologie respiratorie.

Il suo curriculum scientifico annovera numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali, un’intensa attività di ricerca e il coordinamento di trial clinici multicentrici internazionali, confermando un profilo professionale orientato all’innovazione e all’evidenza scientifica. È stato inoltre relatore in oltre venti congressi e convegni scientifici, portando il proprio contributo nei principali appuntamenti dedicati alla pneumologia e alla medicina respiratoria.

Particolarmente significativo anche il suo impegno nell’organizzazione dei percorsi assistenziali: il dott. Arcoleo è coordinatore del Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato al tumore del polmone, un modello multidisciplinare finalizzato a garantire ai pazienti diagnosi tempestive, appropriatezza delle cure e continuità assistenziale.

La nomina alla guida della Pneumologia dell’Ospedale Cervello valorizza un professionista di consolidata esperienza, riconosciuto per le competenze cliniche, la produzione scientifica e la capacità di coniugare attività assistenziale, ricerca e formazione, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente l’eccellenza dell’unità operativa e l’offerta sanitaria rivolta ai pazienti.