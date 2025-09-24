AOOR Villa Sofia Cervello: inaugurazione di nuovi locali ospedalieri di Astanteria e Genetica medica

PALERMO – AOOR Villa Sofia Cervello, sanità, domani, giovedì 25 settembre doppio appuntamento: si inaugurano i nuovi locali ospedalieri di Astanteria e Genetica medica.
In particolare, il nuovo reparto di Astanteria del presidio ospedaliero Villa Sofia, realizzato al primo piano del Padiglione “L. Biondo” del P.O. “Villa Sofia” in ambienti completamente rinnovati e rifunzionalizzati. La presentazione dei locali è prevista alle 9.45.
A seguire, presso il CTO, saranno inaugurati i nuovi ambienti della Uoc Genetica Medica, punto di riferimento per la diagnosi delle malattie genetiche. L’inaugurazione dei locali è prevista alle 11 presso il CTO, via Antonino Cassarà.