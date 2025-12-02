AOOR Villa Sofia Cervello, insediato Comitato Consultivo Aziendale, Rocco Di Lorenzo è il presidente

PALERMO – Si è insediato oggi (2 dicembre) il Comitato Consultivo Aziendale dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti “Villa Sofia – Cervello”, organismo previsto dalla normativa regionale, preposto a favorire il confronto stabile tra l’azienda sanitaria e le associazioni dei cittadini, dei pazienti e del volontariato.

Nel corso della seduta, che si è svolta alla presenza della direzione strategica aziendale, sono state illustrate le principali linee di attività che guideranno l’azione consultiva nel triennio 2025–2028, con particolare attenzione al miglioramento della qualità dei servizi, alla tutela dei diritti dell’utenza e alla promozione della partecipazione attiva delle realtà associative del territorio.

“Il nostro impegno sarà orientato all’ascolto e alla collaborazione costruttiva per migliorare l’esperienza e la qualità dell’assistenza”, ha sottolineato il direttore generale, Alessandro Mazzara.

Durante l’incontro si sono svolte le operazioni di voto per il rinnovo delle cariche interne: Rocco Di Lorenzo, è stato riconfermato presidente del Comitato Consultivo; Ida Cantafia, è stata eletta vice presidente.