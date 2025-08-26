AOOR Villa Sofia Cervello, intervento di microchirurgia plastica salva l’arto a paziente morso da un cavallo

PALERMO – Un delicato intervento di microchirurgia è stato eseguito dall’équipe medica dell’Unità operativa semplice dipartimentale Chirurgia Plastica dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello su un paziente affetto da un grave trauma complesso all’arto superiore causato da un profondo morso di cavallo.

Il paziente, giunto in condizioni critiche con una grave perdita di sostanza multi tissutale dell’avambraccio destro (cute, osso, tendini, vasi), è stato trattato inizialmente presso il Trauma Center diretto da Antonio Iacono in collaborazione con l’équipe della UOSD Chirurgia Plastica diretta da Francesco Mazzola, che, con il supporto dei chirurghi Pierfrancesco Pugliese e Roberto La Monaca, ha eseguito il percorso di salvataggio e ricostruttivo. Il paziente è stato sottoposto anche a due autotrapianti microchirurgici per la ricostruzione dei tessuti lesionati, che hanno evitato l’amputazione dell’arto. Il paziente, dimesso in buone condizioni generali, è in corso di guarigione, seguito nel percorso riabilitativo post-operatorio.

L’équipe dell’Unità di Chirurgia plastica di Villa Sofia-Cervello si occupa di traumatologia della mano e del polso, oltre che della ricostruzione post traumatica degli arti, ed è in corso di accreditamento come centro di riferimento SICM presso la Società Italiana di Chirurgia della Mano, avendo al suo interno due dirigenti medici con il requisito europeo di Chirurgia della Mano.