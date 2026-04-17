AOOR Villa Sofia Cervello, Open Week Salute donna dal 22 al 29 aprile visite ed esami gratuiti

PALERMO – L’AOOR Villa Sofia Cervello aderisce alla settimana dedicata alla prevenzione e alla salute femminile promossa dalla Fondazione Onda ETS, prevista dal 22 al 29 aprile, in occasione della 11^ Giornata nazionale della salute della donna. Dal 22 al 29 aprile gli ospedali Villa Sofia e Cervello, che lo scorso novembre hanno ricevuto due bolloni rosa per il biennio 2026/2027, offriranno servizi gratuiti di informazione, colloqui con specialisti, esami e controlli diagnostici, info point e materiali dedicati alla prevenzione per accompagnare le donne nella cura della propria salute in ogni fase della vita. Le iniziative in programma riguardano numerose aree specialistiche, tra cui ginecologia, senologia, diagnosi senologica, infertilità. Saranno inoltre attivati info point nell’ambito dei percorsi dedicati al supporto e alla prevenzione della violenza sulle donne.

Le iniziative in programma:

Giovedì 23 e martedì 28 aprile, dalle 10 alle 13

P.O. “V. Cervello” – Centro regionale Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) (Edificio A, 2° piano) – Dott. Giuseppe Gullo: Counselling riproduttivo/infertilità. Si tratta di un colloquio specialistico sulla situazione di fertilità con valutazione e orientamento verso il percorso più adatto.

Prenotazioni: pma@villasofia.it; indicare in oggetto “Open Week”, nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico. Saranno prese in carico esclusivamente le prime 6 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. Le utenti saranno successivamente ricontattate dal personale sanitario per la convocazione.

Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 13

Giornata gratuita combinata di senologia e ginecologia: visita senologica + visita ginecologica, articolata come segue:

P.O. Cervello – UOC Ostetricia e Ginecologia (Ed. A, 2° piano), Dott. Ettore Guastella, visita ginecologica + ecografia. Prenotazioni: segreteriaostetriciaginecologia@villasofia.it; indicare in oggetto “Open Week”, nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico. Saranno prese in carico esclusivamente le prime 10 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. Le utenti saranno successivamente ricontattate dal personale sanitario per la convocazione.

Ambulatorio UOSD Breast Unit (Ed. A), Dott.ssa Valentina Territo, visita senologica (target 40–49 anni). Prenotazioni: senologia@villasofia.it; indicare in oggetto “Open Week”, nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico. Saranno prese in carico esclusivamente le prime 10 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. Le utenti saranno successivamente ricontattate dal personale sanitario per la convocazione.

Giovedì 23 aprile, ore 9–13/14 –18

P.O. Cervello – Diagnostica senologica – Ed. B, piano terra (ingresso di fronte la Cappella), Dott.ssa Margherita Safina – visita senologica + ecografia, target 30–50 anni; visita senologica + mammografia + ecografia, target 40-.50anni.

Prenotazioni: diagnosticasenologica@villasofia.it; indicare in oggetto “Open Week”, dati anagrafici e contatto telefonico. Saranno prese in carico esclusivamente le prime 15 prenotazioni, in ordine cronologico di arrivo. Le utenti saranno successivamente ricontattate dal personale sanitario per la convocazione.

Giovedì 23, lunedì 28, martedì 29 aprile dalle 9 alle 13

Info Point percorso antiviolenza con personale dedicato al front office, infermiera e assistente sociale

P.O. Villa Sofia – UOC MCAU, Dott.ssa Tiziana Maniscalchi

“La salute della donna rappresenta una priorità per il nostro sistema sanitario – ha sottolineato il direttore generale, Alessandro Mazzara – La Settimana della salute della donna è un momento fondamentale per promuovere una cultura della prevenzione e della cura sempre più attenta alle specificità di genere e sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce e dell’accesso a percorsi di cura appropriati e personalizzati. L’impegno della nostra Azienda in questa direzione è concreto e continuo, come dimostrano anche i due Bollini Rosa recentemente assegnati, un riconoscimento che attesta la qualità dei servizi offerti e l’attenzione dedicata alla medicina di genere”.

“L’Open Week sulla Salute della Donna rappresenta un’importante occasione per promuovere l’accesso a servizi sanitari dedicati – ha detto la direttrice sanitaria Maria Lucia Furnari – Iniziative come questa rafforzano la cultura della salute e permettono alle donne di ricevere informazioni, consulenze e controlli fondamentali per il proprio benessere. L’AOOR Villa Sofia–Cervello conferma la propria sensibilità e il costante impegno verso iniziative dedicate alla salute femminile, favorendo l’accesso a servizi, informazioni e percorsi di cura mirati. Invito le donne a partecipare e a cogliere questa preziosa opportunità di tutela e consapevolezza”.

Per tutte le prenotazioni è necessario indicare nella mail:

“Open Week”, nome, cognome, data di nascita e recapito telefonico, per essere ricontattate dal personale sanitario per la convocazione.