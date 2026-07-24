AOOR Villa Sofia-Cervello. sottoscritti gli accordi su buoni pasto e incarichi del comparto

PALERMO – La Direzione Strategica dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello”, al termine di un confronto con le Organizzazioni Sindacali, comunica di avere definito e sottoscritto il nuovo “Regolamento aziendale per l’accesso, la fruizione e il controllo del servizio sostitutivo della mensa mediante buoni pasto“.

L’accordo rappresenta un significativo passo avanti nell’organizzazione dei servizi a supporto del personale dipendente e risponde all’esigenza di garantire un trattamento uniforme ai lavoratori dell’Azienda, tenendo conto della particolare articolazione territoriale dell’AOOR Villa Sofia-Cervello, che attualmente non consente l’erogazione diretta del servizio di ristorazione in tutte le sedi aziendali, comprese Villa Sofia, Cervello, CTO e la Sede Legale.

Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto sarà destinato a tutto il personale dipendente, sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, che presta servizio con un orario superiore alle sei ore giornaliere, secondo i criteri previsti dal regolamento e in stretta correlazione con l’organizzazione dell’orario di lavoro, oggetto di prossima regolamentazione.

Con l’adozione del nuovo regolamento, la Direzione Strategica conferma la propria attenzione nei confronti del benessere organizzativo e della qualità delle condizioni di lavoro del personale, riconoscendo l’importanza di strumenti concreti di welfare aziendale.

Nell’ambito del confronto con le Organizzazioni Sindacali è stato inoltre raggiunto l’accordo per la definizione del nuovo assetto degli incarichi destinati al personale del comparto, finalizzato a valorizzare le professionalità interne e a rafforzare l’organizzazione aziendale.

L’intesa costituisce un passaggio strategico per il rafforzamento dell’assetto organizzativo aziendale e prevede la pianificazione del conferimento degli incarichi di funzione organizzativa, articolati in posizioni di elevata e media complessità, nell’ambito di un progetto complessivo di pesatura che interesserà 156 incarichi così distribuiti: 69 Funzione organizzativa di coordinamento; 51 Funzione professionale ambito sanitario; 12 Funzione professionale ambito amministrativo.

Contestualmente sono state definite anche le aree e le posizioni di Elevata Qualificazione (EQ) da attribuire al personale avente titolo: 12 interni; 12 esterni. Nell’ambito del vigente CCNL del Comparto Sanità, gli incarichi di Elevata Qualificazione sono destinati al personale non dirigente cui vengono affidate funzioni caratterizzate da elevata responsabilità, competenze professionali specialistiche, autonomia gestionale e capacità organizzative di particolare rilievo.

“La sottoscrizione di questi accordi rappresenta un risultato importante, frutto di un confronto costruttivo e responsabile con le Organizzazioni Sindacali – ha dichiarato il Direttore Generale dell’AOOR Villa Sofia-Cervello, Alessandro Mazzara – Con il nuovo regolamento sui buoni pasto garantiamo una risposta concreta a un’esigenza molto sentita dal personale, assicurando criteri uniformi e trasparenti in un’Azienda complessa e articolata su più presidi. Parallelamente, con la definizione degli incarichi del comparto e delle posizioni di Elevata Qualificazione investiamo sulle persone, valorizzando competenze, professionalità e responsabilità. Siamo convinti che il riconoscimento del merito e il miglioramento delle condizioni di lavoro rappresentano elementi fondamentali per rafforzare l’organizzazione e offrire ai cittadini servizi sanitari sempre più efficienti e di qualità”.