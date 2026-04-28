AOOR Villa Sofia Cervello, Tommaso Mannone è il referente aziendale per la Biblioteca Digitale del CEFPAS – Progetto TARA

PALERMO – È Tommaso Mannone il referente aziendale dell’AOOR Villa Sofia Cervello per la Biblioteca Digitale del CEFPAS, nell’ambito del progetto TARA (Tool for Advanced Research Access), iniziativa innovativa nel Sud Italia per l’accesso avanzato alla ricerca e alla formazione del Sistema Sanitario Regionale siciliano.

Mannone, classe ‘69, medico anatomo patologo, è direttore della Uoc Coordinamento Strutture di Staff e responsabile aziendale della Gestione del rischio clinico e della qualità (Clinical Risk Manager).

La Biblioteca Digitale del CEFPAS, fulcro del progetto TARA, è una piattaforma strategica progettata per rivoluzionare l’accesso alla conoscenza scientifica e alla formazione. Il sistema garantirà a oltre 36mila operatori del Servizio Sanitario Regionale l’accesso integrato a banche dati scientifiche internazionali, riviste full-text, strumenti di supporto clinico decisionale Point of Care, oltre a percorsi formativi avanzati coerenti con il processo di trasformazione digitale della sanità.

L’AOOR Villa Sofia Cervello partecipa attivamente al progetto, che coinvolge tutte le Aziende ospedaliere e sanitarie siciliane ed è finalizzato alla promozione della cultura scientifica attraverso evidenze, strumenti e linguaggi condivisi. L’obiettivo è migliorare l’accesso alle informazioni medico-scientifiche, sostenere la formazione continua dei professionisti del Servizio Sanitario Regionale e rafforzare le competenze del personale sanitario.

La direzione aziendale esprime piena fiducia nel contributo che il dott. Mannone saprà offrire, ritenendo strategico il potenziamento dei servizi di biblioteca digitale quale leva fondamentale per il miglioramento della qualità dell’assistenza, della formazione e della ricerca.