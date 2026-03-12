AOOR Villa Sofia Cervello, venerdì 13 marzo inaugurazione nuovo Pronto Soccorso ospedale Cervello

PALERMO – Domani, venerdì 13 marzo 2026, sarà inaugurato il nuovo Pronto Soccorso dell’Ospedale Cervello di Palermo, un importante intervento di potenziamento dell’assistenza sanitaria destinato a migliorare l’accoglienza e la gestione delle emergenze per i cittadini.

La nuova struttura rappresenta un passo significativo nel rafforzamento dei servizi sanitari del territorio, con spazi rinnovati, percorsi più efficienti per i pazienti e dotazioni tecnologiche moderne, progettata per rispondere in modo più efficace alle esigenze di emergenza-urgenza e per garantire standard assistenziali sempre più elevati.

Alla cerimonia di inaugurazione, che ha inizio alle 10, saranno presenti l’assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Massimo Midiri, il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara con i direttori sanitario e amministrativo, i rappresentanti del personale sanitario aziendale, i direttori generali di Asp e delle Aziende ospedaliere della città di Palermo, e altre autorità istituzionali.