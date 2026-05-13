Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del “Concorso di eleganza per auto d’epoca” del Club Lauria del 24 maggio

PALERMO – Aperte le iscrizioni alla sesta edizione del “Concorso di eleganza per auto d’epoca”, organizzato dal Club Canottieri Roggero di Lauria che si svolgerà domenica 24 maggio sul lungomare di Mondello. Sei esperti e una giuria popolare giudicheranno condizioni di meccanica, verniciatura e interni, secondo i criteri definiti dal comitato organizzatore presieduto dal barone Beppe Giaconia di Migaido. Appassionati e turisti potranno ammirare, dalle ore 10:00, nella zona antistante la villa del Club Lauria, in viale Regina Elena, una mostra di vetture realizzate nella prima metà del Novecento e di altre di particolare pregio. Tra le auto che parteciperanno, la Ford Torpedo del 1929 vincitrice del premio “Best of show” dello scorso anno. Alle ore 16:00, ci sarà la premiazione nella villa del Lauria. Chi aspira a partecipare può rivolgersi, entro martedì 19 maggio, a segreteria@clublauria.org oppure allo 091.6840924, int. 4.