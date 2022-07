Aperto lo sportello antiviolenza “Cotulevi”

MAZARA DEL VALLO – È stato inaugurato ieri mattina (27 luglio), presso la Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus di via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo, lo sportello di ascolto antiviolenza “Diana” dell’associazione “Cotulevi”. Alla firma del protocollo hanno partecipato il Vescovo monsignor Domenico Mogavero, il Presidente della Fondazione Vito Puccio, il direttore della Caritas diocesana Girolamo Errante Parrino e il Presidente della Cotulevi, Aurora Ranno. Lo sportello, ospitato al primo piano dell’immobile, ha lo scopo di sostenere e supportare gli utenti vittima di violenza che vogliono essere ascoltati e accompagnati nell’ambito di un percorso di prevenzione e contrasto della sopraffazione, ma anche di uscita dalle criticità riscontrate e denunciate. L’associazione presieduta da Aurora Ranno conta oggi più di 80 sportelli in tutta la Sicilia. «Ci siamo resi conto che c’è il bisogno tangibile di creare luoghi in cui ci si può confrontare e chiedere aiuto. Il nostro grazie va al Vescovo per la disponibilità e la sensibilità manifestata», ha detto il Presidente della “Cotulevi” Aurora Ranno. Il servizio di ascolto verrà curato da Maria Cristina Monaco e da Vita Martinciglio. Lo sportello rimarrà aperto il martedì e venerdì, dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18. A disposizione ci sono anche due numeri di telefono: 0923802433 e 3801948678. Già qualche settimana addietro presso la Caritas diocesana-Fondazione San Vito Onlus l’associazione “Batticuore…batti” ha aperto il laboratorio solidale.