Aperto un registro di condoglianze per il Papa Francesco presso la Prefettura a disposizione della cittadinanza

TRAPANI – A seguito della scomparsa del Sommo Pontefice Francesco, secondo quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stata disposta in data odierna (22 aprile), e fino alla celebrazione delle esequie il prossimo 26 aprile, l’apertura di un registro di condoglianze presso la Prefettura a disposizione della cittadinanza.

Gli interessati potranno apporre le proprie firme ed esprimere messaggi di cordoglio recandosi in Prefettura in piazza Vittorio Veneto 1, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 in orario continuato.