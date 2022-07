Apertura domani della Cinquantaduesima edizione di Santarcangelo Festival, debutto alla direzione di Tomasz Kireńczuk

SANTARCANGELO – Si apre venerdì 8 luglio la cinquantaduesima edizione di Santarcangelo Festival, debutto alla direzione di Tomasz Kireńczuk, drammaturgo, critico teatrale e curatore polacco. Can you feel your own voice è il titolo scelto dal nuovo direttore artistico: un augurio che ci invita a ritrovare la nostra voce più intima e profonda, a sperimentare […]

SANTARCANGELO – Si apre venerdì 8 luglio la cinquantaduesima edizione di Santarcangelo Festival, debutto alla direzione di Tomasz Kireńczuk, drammaturgo, critico teatrale e curatore polacco. Can you feel your own voice è il titolo scelto dal nuovo direttore artistico: un augurio che ci invita a ritrovare la nostra voce più intima e profonda, a sperimentare diverse forme di convivenza sociale e confrontarsi con i propri valori non negoziabili.

La prima giornata inaugura alle 19.00 in Piazza Ganganelli, cuore della città di Santarcangelo, con un brindisi di apertura dei dieci giorni di un Festival ricco e articolato con la presenza di compagnie internazionali tra le più innovative della scena emergente globale.