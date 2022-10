Appaltato per 9 anni servizio pubblica illuminazione alla Consip

CASTELVETRANO – Stipulata la convenzione per l’affidamento del servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione del comune di Castelvetrano. Con delibera di giunta n.191 del 28/09/2022, è avvenuta la presa d’atto del piano tecnico economico della Convenzione CONSIP S.p.A. / SOCIETA’ ENEL SOLE SRL, che di fatto andranno ad espletare i servizi espletati fino al 31/08/2022 dalla società City Green Light s.r.l. , affidataria per 9 anni, in considerazione dell’impossibilità del comune a garantire tale gestione.