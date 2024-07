Apprezzato lo spettacolo andato in scena nel sito di C/da Stretto “Con le mie ali, trovare sé stessi, cambiare il mondo”

PARTANNA – Nel suggestivo ed inedito, dal punto di vista scenico, sito archeologico di C/da Stretto è andato in scena lo spettacolo “Con le mie ali, trovare sé stessi, cambiare il mondo” per la regia e drammaturgia di Gigi Borruso, con la partecipazione di Pamela Villoresi e gli allievi della scuola di recitazione e professioni della scena del Teatro Biondo di Palermo.

Il lavoro di Borruso è un viaggio attraverso i miti e le storie di personaggi del passato e del mondo contemporaneo, si va da Antigone a San Francesco e Chiara d’Assisi, da Giovanna d’Arco a Luis Braille, da Iqbal Masih a Rita Atria.

L’evento, facente parte della rassegna “Musica e parole per un’Estate a Partanna“, organizzato dalla Fondazione Tusa e dall’Amministrazione Comunale, è stato molto apprezzato dell’attento pubblico presente, dimostrando che si può divulgare teatro e drammaturgie di qualità senza necessariamente orientarsi verso le pance degli spettatori che, generalmente, gradiscono scritture più semplici ed ironiche. E’ stato un vero piacere, per gli spettatori, apprezzare il talento di molti attori giovani che hanno saputo riempire con maestria lo spazio scenico attraverso la recitazione, il corpo, l’azione, la mimica e tutte le strutture basilari del panorama rappresentativo.

Stefano Caruso