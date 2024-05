Approvata dalla Commissione regionale la risoluzione di prendersi cura dell’albero Falcone

PALERMO – “La Regione Siciliana si prenda cura dell’Albero Falcone, simbolo di una storia e di una città che si ribella alla mafia”. Così Valentina Chinnici, deputata regionale del Pd commenta l’approvazione della risoluzione proposta dall’Ottava Circoscrizione del Comune di Palermo su iniziativa della consigliera Giuseppina Chinnici e approvata oggi all’unanimità dalla V Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana presieduta da Fabrizio Ferrara.

“Da anni l’Albero Falcone – aggiunge – vive in uno stato di sofferenza, perché le sue radici sono costrette nel piccolo spazio dell’aiuola in cui si trovano. Inoltre, se non curato, l’albero rischia di danneggiare gli spazi pubblici circostanti e la stessa incolumità dei passanti”.

“Con questa risoluzione – conclude Chinnici – impegniamo il governo a diventare titolare dell’albero, tuttora di proprietà del condominio dello stabile di via Notarbartolo n. 23 e a tutelare un monumento prezioso che rende omaggio al sacrificio di chi ha perso la vita nella lotta alla mafia e che produce quell’ossigeno che tutti i palermitani onesti vogliono respirare”.