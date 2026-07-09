Approvata la salvaguardia degli equilibri di bilancio anche dall’opposizione. Lunga dichiarazione di Cangemi

PARTANNA – Questa mattina (9 luglio) il consiglio comunale è stato chiamato a deliberare in ordine alla verifica e salvaguardia degli equilibri di bilancio per il triennio 2026-28 con annessa variazione. L’importo utilizzato relativo all’avanzo libero è stato pari a 1334000 mila euro circa. “Una variazione quindi molto articolata ha evidenziato Massimo Cangemi -, con diversi provvedimenti previsti per cercare di risolvere le molte criticità presenti nella nostra comunità e non più procastinabili. Su molte tipologie di interventi previsti il sottoscritto, e più in generale la minoranza, ha da molto tempo incalzato l’amministrazione ad agire; gli interventi più impellenti e necessari richiesti più volte in consiglio comunale tramite ripetute e continue interrogazioni hanno riguardato principalmente: la manutenzione straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione, la sistemazione di strade urbane ed extraurbane, i lavori di sistemazione ed adeguamento degli impianti sportivi, la manutenzione straordinaria di fognature, la manutenzione di vari edifici comunali, la manutenzione delle case popolari ecc. Pur se con molto ritardo rispetto alla necessità di intervenire per far partire il prima possibile i vari affidamenti e quindi i lavori, finalmente il consiglio comunale ha potuto approvare una manovra che ha recepito la stragrande maggioranza delle richieste che, come detto in precedenza, il sottoscritto ha avanzato da tanto tempo. Per questa motivazione ho approvato, insieme ai colleghi della minoranza, questa variazione nell’interesse esclusivo della nostra comunità.

L’impegno per Partanna continua”.

Massimo Cangemi