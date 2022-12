Approvato all’unanimità il bilancio di previsione 2022/2023/2024 ed è stato proclamato subito esecutivo

CASTELVETRANO – L’Amministrazione Comunale della Città di Castelvetrano comunica alla cittadinanza che, il bilancio di previsione 2022/2023/2024 è stato approvato stamattina (21 dicembre) in Consiglio Comunale all’unanimità dei presenti ed è stato proclamato subito esecutivo.

Un Bilancio, che guarda con attenzione ai progetti del PNRR, che potrebbe traghettare la Città verso l’uscita dal dissesto economico finanziario e le sue restrizioni. Il Bilancio, appena approvato, rappresenta un atto propedeutico fondamentale alla stabilizzazione del personale precario dell’Ente.

“Ringrazio tutti i consiglieri per avere approvato questo Bilancio, dopo un confronto leale , talvolta graffiante ma sempre rispettoso delle parti. Mi piace il confronto costruttivo per la Città. – precisa il Sindaco dott. Enzo Alfano – Ora però dobbiamo lavorare sodo e non c’è tempo da perdere. Questo Bilancio ha aumentato la nostra attenzione alle opere strutturali nonche’sulla velocità da imprimere nell’incasso dei tributi. La partita si gioca su una forte inversione di tendenza, di cui si intravedono piccoli segnali, nell’ambito della riscossione della Tari”.