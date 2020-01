Approvato dalla Giunta Comunale d Petrosino il Bilancio di previsione 2020

PETROSINO – La Giunta Comunale di Petrosino ha approvato il Bilancio di Previsione 2020. Il documento finanziario adesso passerà al vaglio del Consiglio Comunale. Soddisfatto il Sindaco Gaspare Giacalone: “E’ un record storico per Petrosino, mai così presto e mai così veloce. Siamo anche tra i primissimi comuni in Sicilia, se non proprio il primo in assoluto. Ma la velocità ha ancora più valore perché include tutte le novità previste per i comuni dalla manovra finanziaria approvata in Parlamento appena qualche giorno fa. Più veloci della Regione Siciliana, che ancora fatica a chiudere il proprio bilancio di previsione. Ma quello che più conta per i cittadini è che in questo nuovo anno si riparte con le idee chiarissime sui progetti e le iniziative per Petrosino. Avevamo già anticipato che il 2019 sarebbe servito per sistemare alcune cose e tirare un po’ la cinghia, come succede in tutte le case. Ora si riparte, per come sappiamo fare noi”.