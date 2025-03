Approvato in Commissione il DDL per l’istituzione di nuovi sportelli Informagiovani: un passo concreto per il futuro dei giovani siciliani

PALERMO – Un segnale forte per i giovani siciliani: la V Commissione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha approvato all’unanimità il disegno di legge che istituisce gli sportelli Informagiovani in tutta la Regione. Un provvedimento atteso da tempo, che mira a colmare un vuoto informativo su formazione, lavoro e opportunità europee, offrendo strumenti concreti per contrastare l’emigrazione giovanile e valorizzare le risorse del territorio.

L’iniziativa, promossa dalla deputata Ersilia Saverino (PD) e arricchita dai contributi delle onorevoli Marianna Caronia (Noi Moderati) e Roberta Schillaci (Movimento 5 Stelle), prevede l’istituzione di un fondo da 3 milioni di euro presso l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro. Le risorse saranno destinate all’apertura di nuovi sportelli, al potenziamento di quelli esistenti e alla creazione di un sistema capillare di orientamento e consulenza per i giovani siciliani.

Almeno il 30% del fondo sarà riservato ai Comuni o alle Unioni di Comuni che presenteranno progetti per la realizzazione di nuovi sportelli, con l’obiettivo di favorire l’adesione alla Rete Eurodesk, fondamentale per l’accesso ai programmi europei come Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà. Il disegno di legge prevede inoltre la creazione del portale I giovani per la Sicilia, in raccordo con il Portale Nazionale Giovani, e stanziamenti specifici per la formazione del personale degli enti pubblici che gestiranno gli sportelli.

“Non possiamo più permetterci di lasciare i nostri giovani senza punti di riferimento”, dichiarano le deputate della Commissione Saverino, Caronia, Schillaci, Chinnici e Marchetta. “Questo disegno di legge segna un cambio di passo: non solo più opportunità, ma strumenti concreti per farle arrivare direttamente ai ragazzi. La politica oggi ha dato un segnale di unità su un tema essenziale per il futuro della Sicilia. Ora auspichiamo che l’Aula confermi questo impegno con un’approvazione rapida di una legge che rappresenta un’importante opportunità per sviluppare in Sicilia un servizio essenziale per i giovani”.

L’approvazione del Disegno di legge per promuovere il rafforzamento della rete degli InformaGiovani in Sicilia è una buona notizia che speriamo si trasformi presto in un atto normativo che metta la Sicilia al pari con le altre regioni italiane.

Il disegno di legge approvato oggi contiene importanti norme perché finalmente anche in Sicilia si possano diffondere gli sportelli InformaGiovani e i centri Eurodesk, che danno informazione di qualità ai giovani sulle opportunità del territorio e sulle tantissime opportunità offerte dall’Europa per il lavoro, i tirocini, lo studio, il volontariato e tanto altro.

Siamo grati all’ANCI per aver posto con forza la questione e a tutti i componenti della Commissione, dal Presidente Ferrara alle deputate Saverino, Caronia e Schillaci che hanno proposto le norme approvate. Speriamo che presto questa legge diventi realtà”.

Lo dichiara Pietro Galluccio, presidente di InformaGiovani ETS, ente gestore del Centro Eurodesk della città di Palermo dopo l’approvazione del disegno di legge, che dovrà ora essere votato dall’Assemblea di Sala d’Ercole, che prevede di istituire un Fondo regionale per sostenere gli Informagiovani già esistenti e per costituirne di nuovi, dotando la Sicilia di una rete capillare sul territorio e anche di strumenti telematici come il portale per i giovani siciliani agganciato al portale nazionale dei giovani.