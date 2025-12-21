Approvato, nell’ambito della legge finanziaria regionale, l’articolo 4 che istituisce la cosiddetta “Super Zes”.

PALERMO – “Un passo importante per la Sicilia e una vittoria per il nostro impegno e quello del Governo Schifani, che da sempre hanno creduto e lavorato per questo strumento”. Lo dichiara il Presidente dei deputati regionali di Forza Italia, Stefano Pellegrino, commentando l’approvazione, nell’ambito della legge finanziaria regionale, dell’articolo 4 che istituisce la cosiddetta “Super Zes”.

La norma crea sul territorio siciliano “Aree a burocrazia semplificata e a legalità controllata”. Si tratta di zone ulteriori rispetto alla Zona Economica Speciale Unica nazionale, all’interno delle quali verranno attivate procedure amministrative accelerate e regimi procedimentali speciali.

“Finalmente – dichiara Pellegrino – la Sicilia si dota di un potente moltiplicatore di sviluppo. La ‘Super Zes’ è il frutto di un impegno portato avanti con coerenza da Forza Italia sia a livello nazionale, dove siamo stati promotori delle ZES, sia qui in Regione, dove abbiamo lavorato per realizzare una misura concreta che determinerà semplificazione amministrativa e burocratica attraendo investimenti e sostenendo nuova economia.”

“Con questa norma – prosegue Pellegrino – rimuoviamo storici ostacoli burocratici che troppo spesso hanno frenato la crescita dell’Isola. Procedure più snelle e tempi certi, in un contesto di legalità rafforzata, rappresentano il miglior biglietto da visita per le imprese che vogliono investire e creare nuova occupazione in Sicilia”.

“Va da sé – conclude il Presidente dei parlamentari azzurri – che questa norma non costituisce certamente un punto di arrivo, ma piuttosto il punto di partenza di nuove politiche economiche e industriali nella nostra Regione, che andranno ad integrare il pacchetto di interventi che il Governo Schifani sta portando avanti dal giorno del suo insediamento”.