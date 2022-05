PARTANNA – Immancabile, come ogni anno, per gli alunni dell’IC. “Rita Levi Montalcini” nostro Istituto l’appuntamento con “IL MAGGIO DEI LIBRI“. Gli alunni delle classi prime, scuola secondaria di I grado, hanno accolto con entusiasmo l’invito alla lettura in contesti non tradizionali del CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura. L’ ideale collocazione […]

PARTANNA – Immancabile, come ogni anno, per gli alunni dell’IC. “Rita Levi Montalcini” nostro Istituto l’appuntamento con “IL MAGGIO DEI LIBRI“.

Gli alunni delle classi prime, scuola secondaria di I grado, hanno accolto con entusiasmo l’invito alla lettura in contesti non tradizionali del CEPELL – Centro per il Libro e la Lettura.

L’ ideale collocazione prescelta, la Biblioteca comunale ex Monastero delle Benedettine, si è prestata egregiamente allo scopo.

Due i momenti di lettura:

hanno iniziato gli alunni delle classi I A e I C proponendo “LA CASA CHE MI PORTA VIA” e “L’ESPLORATORE”.

Hanno concluso l’itinerario 2022 gli alunni delle classi I B e I D e I E con la lettura dei libri “Vacanze al cimitero”, “Lettere dall’universo” e “La scuola dal tetto di paglia”.

“Un’esperienza formativa imperdibile…”, ha evidenziato il dirigente scolastico Giuseppe Inglese.