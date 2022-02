Apre a Valderice un Centro di aggregazione giovanile: domani l’inaugurazione

VALDERICE – Verrà inaugurato domani, martedì 8 febbraio alle 15.30, presso la Biblioteca Comunale di Valderice (via Vespri, 55), il Centro di Aggregazione Giovanile realizzato nell’ambito del progetto “C.A.G. Piccoli Educatori crescono – Progetto Tutoring e Peer Education”. Si tratta di uno dei 13 centri gestiti dal Consorzio Solidalia che, in coordinamento con gli Enti […]

VALDERICE – Verrà inaugurato domani, martedì 8 febbraio alle 15.30, presso la Biblioteca Comunale di Valderice (via Vespri, 55), il Centro di Aggregazione Giovanile realizzato nell’ambito del progetto “C.A.G. Piccoli Educatori crescono – Progetto Tutoring e Peer Education”.

Si tratta di uno dei 13 centri gestiti dal Consorzio Solidalia che, in coordinamento con gli Enti locali facenti parte del Distretto Socio Sanitario D50, sono in fase di apertura in tutta la Provincia (Comuni di Trapani, Erice, Valderice, Buseto Palizzolo, San Vito Lo Capo, Favignana, Custonaci).

Il progetto è realizzato nell’ambito dell’azione 11 dell’implementazione del Piano di Zona 2013-2015, e prevede la realizzazione di spazi di accoglienza ed opportunità di aggregazione per bambini e adolescenti, al fine di garantire il benessere psico-sociale ed evitare fenomeni di disagio giovanile e dispersione scolastica, con la finalità prevalente di conseguire un impatto positivo nei territori e fornire un contributo educativo e sociale ai beneficiari e alle famiglie.

“Siamo molto contenti di dar vita a questo progetto, che viene intrapreso in continuità con il lavoro di recupero scolastico, svolto fino a dicembre da uno dei Centri Estivi realizzati a Valderice – afferma il Sindaco Francesco Stabile – purtroppo, il momento non ci consente di aprire a grandi numeri, ma siamo fiduciosi di poter incrementare a breve, le iscrizioni. Accompagneremo quotidianamente le attività pomeridiane di alcuni piccoli cittadini, che potranno usufruire di un servizio gratuito di grande importanza e sostegno. Auguro a tutti un buon lavoro, soprattutto ai ragazzi che potranno contare su un valido aiuto per realizzare al meglio il loro percorso scolastico”.

Il servizio sarà destinato a bambini e ragazzi di età compresa tra i 6 e i 18 anni e coglierà l’opportunità del patrimonio librario per far avvicinare sempre di più i giovani alla lettura, anche attraverso laboratori pensati ad hoc dagli educatori e referenti di progetto. Le attività si svolgeranno dal lunedì al venerdì: dalle 15.30 alle 18.30 nel periodo invernale e dalle 9.30 alle 12.30 nel periodo estivo.

Saranno presenti all’inaugurazione, il Sindaco di Valderice Francesco Stabile, l’assistente sociale Maria Pia Carollo, la responsabile dei Servizi Sociali Laura Bondi e l’équipe di esperti ed educatori professionisti del Consorzio Solidalia.