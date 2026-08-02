Apre al Chiostro di San Domenico il nuovo spazio dedicato ai giovani, alla cultura e alla partecipazione

TRAPANI – È stato inaugurato, nel Chiostro del Complesso Monumentale di San Domenico, il CulturalCafèD50, il nuovo spazio culturale e aggregativo promosso dal Distretto Socio Sanitario 50 e realizzato nell’ambito delle politiche dedicate alle giovani generazioni.

L’apertura del centro rappresenta il traguardo di un percorso che punta a restituire nuova vita agli spazi pubblici sottoutilizzati, trasformandoli in luoghi di partecipazione, inclusione sociale e produzione culturale. Un progetto che mette al centro i giovani e la loro capacità di costruire idee, relazioni e opportunità per il territorio.

Il CulturalCafèD50 nasce nell’ambito della Linea di intervento 2 dell’Avviso pubblico ANCI “Giovani e Impresa”, finanziato attraverso il Fondo per le Politiche Giovanili 2022, in attuazione dell’Accordo tra ANCI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. L’iniziativa è finalizzata alla rifunzionalizzazione di spazi pubblici attraverso modelli innovativi di gestione affidati a giovani under 35, con l’obiettivo di promuovere cultura, partecipazione e inclusione sociale.

Lo spazio nasce con l’obiettivo di diventare un laboratorio permanente di idee, un punto di incontro dove organizzare eventi culturali, laboratori, momenti formativi, iniziative artistiche e attività di aggregazione. Attraverso una piattaforma online dedicata sarà inoltre possibile presentare proposte e contribuire direttamente alla costruzione del calendario delle attività, rendendo il CulturalCafè un luogo in continua evoluzione e strettamente connesso ai bisogni del territorio.

“Come Distretto che unisce n.9 comuni, siamo orgogliosi di questo progetto che si svilupperà a Trapani all’interno di uno spazio già reso bello da svariate iniziative sociali finanziate al D50 dal MLPS ora grazie ad Anci – l’obiettivo sarà quello di promuovere politiche giovanili capaci di coniugare inclusione, partecipazione e sviluppo del territorio. Investire sui giovani significa creare occasioni concrete di crescita, valorizzare talenti e competenze e rafforzare il legame con la comunità, offrendo nuove opportunità a chi sceglie di costruire il proprio futuro nella provincia di Trapani”.