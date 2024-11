Apre il nuovo SEGESTA LAB. Domenica 1 dicembre laboratorio su Giufà

SEGESTA – Strettamente connesso al bookshop di ultima generazione, appena inaugurato al Parco archeologico, apre da oggi (22 novembre) anche il SegestaLAB, sorta di introduzione tematica su più livelli che possa “condurre per mano” alla scoperta del sito, in tutte le sue sfaccettature. Un luogo nuovo, pensato per i visitatori, ma anche per il territorio: le famiglie qui potranno ritrovarsi, apprendere, confrontarsi, passare il tempo partecipando a laboratori, esperienze, presentazioni, postazioni didattiche. Lo ha ideato CoopCulture in stretta connessione con la direzione del Parco di Segesta, e in collaborazione con gli esperti di MiniMuPa, il museo a misura di bambino nato un anno fa a Palermo: SegestaLAB è stato inaugurato ieri (21 novembre) in occasione della presentazione della nuova offerta didattica di attività per le scuole, preparata da CoopCulture.

Da dicembre il SegestaLAB proporrà un calendario di appuntamenti, letture teatralizzate, fiabe animate: i bambini potranno trascorrere tanto tempo al Parco durante le vacanze di Natale, partecipando a campus tematici e laboratori e ascoltando i narratori. L’ingresso sarà gratuito. Il primissimo appuntamento sarà già domenica 1 dicembre (giornata di ingresso gratuito nei luoghi della cultura) alle 10 e alle 11.30 con un laboratorio condotto da Gabriele Mercadante (bibliotecario di Booq, biblio-officina della Kalsa) dedicato a Giufà, lo stolto-furbastro presente, con vesti diverse, in tutti i Paesi del Mediterraneo. Il laboratorio fa parte di “Biblioteche in rete. Giufà nella Valle del Belice” e del più ampio festival Giufà nella Valle del Belice, curato da Fondazione Orestiadi e Rete bibliotecaria BiblioTP – Biblioteche Trapani e provincia: nel quadro del Fondo per la promozione della lettura del Ministero della Cultura.