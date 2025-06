Archeo Camp al Parco Archeologico di Segesta dal 16 al 20 giugno campus per bambini e ragazzi dai 6 ai 13 anni alla scoperta degli Elimi

SEGESTA – Un Campus estivo in un luogo davvero magico, cinque giorni all’insegna del divertimento e dello stare insieme, con tanti laboratori e giochi, dedicati a bambini e bambine tra 6 e 13 anni. Il Parco archeologico di Segesta, con la sua nuova aula Segesta Lab, è pronto ad accogliere i bambini e ragazzi dal 16 giugno per il primo Archeo camp. Alla scoperta degli Elimi a cura di CoopCulture. Uno spazio, realizzato da CoopCulture per vivere la storia e l’archeologia giocando, dove apprendimento e creatività si intrecciano con attività didattiche per tutte le età.

L’accoglienza inizia dalle 8.30 presso la biglietteria del Parco con inizio delle attività alle 9. Tante e diverse le attività previste nell’arco delle giornate. Così, per esempio, i bambini impareranno a costruire un piccolo tempio in miniatura: la parete magnetica dell’aula didattica diventerà strumento per bambine e bambine che dovranno trovare l’esatta collocazione alle tessere/puzzle per costruire il Tempio.

E ancora, dopo aver ascoltato il racconto sull’origine della città di Segesta, inventeranno una storia sulla ninfa. Così come, nel corso delle giornate, ci sarà la possibilità di approfondire il racconto del mito greco della dea Demetra e di sua figlia Kore, celebrando l’arrivo della primavera con la realizzazione di tanti coloratissimi fiori, da regalare ad una persona cara.

Tra le attività manuali si lavorerà tutti insieme l’argilla realizzando la testa di uno dei mostri più temuti dai Greci, Medusa, oppure si colorerà la maschera della divinità greca preferita.

Ancora, ci saranno attività dedicate al nostro pianeta, un gioco educativo che insegna l’importanza di proteggere l’ambiente: un puzzle colorato e divertente che aiuta a sviluppare capacità cognitive e porta a riflettere sulle azioni quotidiane che possono fare la differenza per salvare il nostro pianeta. E poi naturalmente, focus sul Parco di Segesta: giovedì 19 è prevista una visita guidata al teatro (verrà raggiunto con la navetta interna) e venerdì 20 i bambini si metteranno alla prova disegnando una vera e propria mappa del Parco ipotizzando anche tutto ciò che vorrebbero migliorare o implementare.

Alcuni giochi e sfide istruttive saranno all’insegna della cortesia, gentilezza e disponibilità. Utilizzando un grande tabellone e tanti personaggi, “Il gioco della gentilizza” insegnerà ai partecipanti la collaborazione e l’altruismo, nel rispetto gli uni degli altri, attraverso una serie di sfide che incoraggeranno la disponibilità, la cortesia e l’amicizia tra giocatori. Insomma ci saranno davvero tante attività pensate per tutti

Ogni giorno dalle 10.30 alle 11 è prevista una pausa merenda fornita dalle famiglie.

Il campus giornaliero costa 15 euro a persona mentre il settimanale 130 euro.

Info e prenotazioni qui:

https://ecm.coopculture.it/index.php?option=com_snapp&view=event&id=8E37A4A0-6A0B-BEA5-25F4-0196F8B3EEEE&catalogid=7A92AB8C-EC3F-8D5C-6CC4-0196F8BB9613&lang=it