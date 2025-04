Archeoclub d’Italia (come Kleos e tantissimi altri) si unisce al dolore per la scomparsa del Santo Padre, Papa Francesco

ROMA – Rosario Santanastasio (Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia) : “Papa Francesco ha sempre sottolineato l’importanza del paesaggio, del territorio, della socialità. Le 180 sedi italiane di Archeoclub d’Italia stanno organizzando l’edizione 2025 di Chiese Aperte che sarebbe stata già speciale per il Giubileo, ma ora lo è ancora di più perchè dedicheremo una profonda riflessione al messaggio del Papa”.

“Dedicheremo raccoglimento e riflessione al messaggio di Papa Francesco durante i prossimi eventi di Archeoclub d’Italia ed in particolare in occasione dell’edizione speciale di Chiese Aperte che quest’anno cadrà durante il Giubileo e che sarà Domenica 11 Maggio. In quella data accompagneremo le persone a conoscere il patrimonio culturale che abbiamo nelle chiese, nei conventi, nei siti esclesiastici spesso non aperti al pubblico. Dunque una Chiesa aperta con chiese aperte e durante gli eventi che le 180 sedi di Archeoclub d’Italia stanno organizzando, dedicheremo una riflessione al messaggio di Papa Francesco. Un Papa che ha, durante il suo Pontificato, sottolineato l’importanza dell’ambiente, del paesaggio, del territorio. Chiese Aperte fa anche questo e lo fa con il supporto logistico determinante delle Curie, delle Diocesi. Oggi è il momento del cordoglio e della speranza. Piace sottolineare il come il Santo Padre abbia voluto coindividere anche il percorso della sua malattia con il popolo ed è andato via dopo avere salutato il popolo”. Lo ha affermato Rosario Santanastasio, Presidente Nazionale di Archeoclub D’Italia.