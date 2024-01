Armi, munizioni e droga in comunità: arrestato un ospite del centro

SALEMI – I Carabinieri della Stazione di Salemi hanno arrestato, per i reati di detenzione illegale di armi e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un pregiudicato straniero classe 2004.

I militari dell’Arma, che da tempo monitoravano il comportamento del 20enne, hanno deciso di eseguire una perquisizione presso centro di accoglienza dove lo stesso è ospitato e domiciliato. All’esito dell’attività sono stati rinvenuti circa 75 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish, con relativo materiale da taglio e confezionamento, oltre ad una pistola modificata con relativo munizionamento, funzionante ed irregolarmente detenuta.

Il 20enne è stato tratto in arresto , a seguito dell’udienza di convalida, sottoposto all’obbligo di presentazione alla P.G. tutti i giorni della settimana, mentre l’arma e la droga sequestrati per gli ulteriori accertamenti.