Armonie invisibili: il tocco virtuoso di Giovanni Allevi chiude il Festivalflorio

MARINA DI FAVIGNANA – Favignana si prepara ad accogliere, per la prima volta nella sua storia, uno degli artisti italiani più amati e profondi della scena contemporanea: Giovanni Allevi. Il celebre compositore e pianista chiuderà il FestivalFlorio domenica 5 luglio alle 21:30 a Marina di Favignana con il suo nuovo progetto artistico e filosofico, Armonie Invisibili, una performance di musica e parole che rappresenta un incontro raro, delicato e intenso tra musica, pensiero e natura. L’ingresso è libero a tutti.

Reduce da un lungo periodo di silenzio, segnato dalla malattia e da una rinascita umana e creativa, Allevi torna a dialogare col pubblico in una forma inedita, che intreccia la poesia del pianoforte con la riflessione esistenziale, la contemplazione con il racconto di sé. Armonie Invisibili nasce da un’idea semplice e potentissima: creare uno spazio condiviso in cui le parole, i suoni e il paesaggio diventino strumenti per ascoltare ciò che spesso resta taciuto, per riconoscere la bellezza nei frammenti, nella fragilità, nel momento presente.

Già accolto in luoghi di grande valore ambientale e simbolico, dalle Dolomiti friulane al Parco del Cilento, passando per Lampedusa, questo viaggio tra le armonie non udibili approda ora a Favignana, isola dell’anima e cuore pulsante dell’Area Marina Protetta delle Egadi. Uno scenario perfetto per accogliere un progetto che fa del silenzio, della natura e del respiro il suo spartito invisibile.

La voce di Giovanni Allevi, le sue note, i pensieri che condividerà dal vivo – alcuni tratti anche dal suo ultimo libro I Nove Doni – non saranno semplici momenti di spettacolo, ma passaggi di un itinerario interiore che invita a rallentare, a sentire, a riscoprire una profondità possibile.



Il Festivalflorio è stato insignito dell’EFFE Label per il biennio 2026–2027, il marchio europeo di qualità che distingue i festival di eccellenza per impegno artistico, apertura internazionale e coinvolgimento delle comunità.