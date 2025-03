Arrestati per estorsione due soggetti stranieri di 35 e 39 anni

MARSALA – I Carabinieri della Stazione di San Filippo di Marsala hanno arrestato per estorsione due soggetti stranieri di 35 e 39 anni.

Gli odierni arrestati, affittuari di un appartamento per il quale da tempo non avrebbero più corrisposto la mensilità come da contratto di locazione, avrebbero dapprima colpito la vittima (titolare dell’abitazione) che disperata gli intimava di andarsene per poi impedirgli di fuggire via sotto minaccia di una spranga di ferro privandolo del proprio telefono cellulare.

Fortunatamente l’uomo riusciva a darsi alla fuga venendo, però, successivamente contattato dai due stranieri che gli chiedevano circa 200 euro quale prezzo per la riconsegna del cellulare.

Denunciato tutto ai Carabinieri di Marsala, la vittima si recava nel luogo concordato per lo scambio dove ad aspettarlo c’erano i due stranieri che venivano, però, prontamente bloccati dai militari dell’Arma.

Espletate le formalità di rito, a seguito della convalida dell’arresto, i due stranieri sono stati ristretti presso il carcere di Trapani.