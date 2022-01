Arrestato dai carabinieri 45enne condannato per lesioni e violazione di domicilio

MARSALA – I Carabinieri della Stazione di Marsala, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un 45enne del posto per lesioni personali e violazione di domicilio, commessi a Marsala nel 2012. In particolare, l’uomo, censito anche per precedenti in materia di droga, aveva minacciato di […]

MARSALA – I Carabinieri della Stazione di Marsala, in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un 45enne del posto per lesioni personali e violazione di domicilio, commessi a Marsala nel 2012.

In particolare, l’uomo, censito anche per precedenti in materia di droga, aveva minacciato di morte e aggredito violentemente la propria ex moglie, causandole delle lesioni. Lo stesso, inoltre, aveva forato i pneumatici dell’autovettura della donna.

In quella circostanza, il pronto intervento dei Carabinieri aveva permesso di interrompere l’azione delittuosa dell’uomo scongiurando eventuali e più gravi conseguenze per la malcapitata.

Gli esiti delle successive indagini svolte dai militari dell’Arma hanno trovato conferma nel corso dell’iter giudiziario giunto in conclusione con sentenza di condanna ad 1 anno e mesi 2 di reclusione. Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani dove dovrà espiare la sua pena.