Arrestato dai Carabinieri un 25enne

TRAPANI – I Carabinieri della Stazione di Napola hanno arrestato, per furto ed evasione, un giovane pregiudicato classe ‘97 in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Trapani, dovendo lo stesso espiare una pena di 2 anni.

Il 25enne dalla fine dello scorso anno si sarebbe reso protagonista di alcuni comportamenti illeciti, a seguito dei quali è stata necessaria l’emissione di una misura cautelare che lo stesso avrebbe violato più volte. Dopo essere stato sottoposto agli arresti domiciliari, in altra circostanza, è stato tratto in arresto per violenza, minaccia, oltraggio a P.U., lesioni personali e danneggiamento dopo che si era scagliato, con calci e pugni, contro i Carabinieri intervenuti dopo che lo stesso aveva danneggiato il braccialetto elettronico.

La pena di 2 anni di reclusione, notificata all’indagato con l’odierno provvedimento, fa riferimento a un furto commesso a San Vito lo Capo nel 2017 e alcune evasioni commesse sempre nel medesimo anno.

Al termine delle formalità di rito è stato tradotto presso il carcere Pietro Cerulli di Trapani.