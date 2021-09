Arrestato spacciatore palermitano in trasferta

FAVIGNANA – Altro spacciatore a finire nella rete dei Carabinieri della Stazione di Favignana che, nella giornata di ieri (31 agosto), hanno tratto in arresto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un 39enne palermitano stanziatosi in tenda da campeggio da giorni sull’isola.

Nell’ambito di un servizio di controllo del territorio messo in atto dai Carabinieri dell’isola veniva fermato e sottoposto a controllo alla circolazione stradale un uomo a bordo di un motociclo a noleggio. Da subito il 39enne appariva, agli occhi dei militari operanti, nervoso ed impacciato nonostante fosse in regola con i documenti.

Vista la provenienza i Carabinieri chiedevano a titolo informativo dove alloggiasse, ma anche a questa domanda l’uomo quasi non riusciva a spigare la sua presenza sull’isola contraddicendosi spesso dando sempre più l’impressione di nascondere qualcosa. Ad insospettire ulteriormente gli operanti la gran quantità di ricevute di noleggio di motocicli in suo possesso che confermavano l’andirivieni dall’isola. Vedendosi alle strette, incalzato dalle domande dei Carabinieri che non ci vedevano chiaro da questa situazione, l’uomo confessava di essersi stanziato da giorni con una tenda da campeggio in un cortile sito nei pressi del controllo. Scattava cosi la perquisizione che permetteva di trovare proprio in uno spazio adiacente a predetta tenda un panetto di hashish da 100 grammi, un bilancino di precisione ed un foglio di carta con appunti, calcoli e nominativi appuntati che il 39enne confermava fossero di sua proprietà.

Veniva tratto così in arresto e, al termine delle formalità di rito, sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria residenza nel palermitano in attesa di udienza di convalida.