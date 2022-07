Arrestato un 43enne che va in carcere

CASTELVETRANO – I Carabinieri della Stazione di Castelvetrano hanno tratto in arresto, in ottemperanza ad un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Marsala, un castelvetranese di 43 anni che deve espiare la pena di 3 anni e mezzo per i reati di truffa ed appropriazione indebita. L’uomo, negli anni compresi tra il 2012 ed […]