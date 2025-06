Arrestato un 70enne con 50 panetti di hashish sullo scooter

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala hanno arrestato un trapanese 70enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante lo svolgimento di un posto di controllo alla circolazione stradale in località Birgi, i militari fermavano il 70enne mentre sopraggiungeva ad alta velocità a bordo di uno scooter. Mentre i militari procedevano a controllare i documenti dell’uomo, constatavano un odore acre di sostanze stupefacenti provenire dallo scooter e, dato lo stato di agitazione dell’uomo, procedevano ad una perquisizione che consentiva di rinvenire e sottoporre a sequestro 50 involucri di hashish per un peso complessivo di circa 5 kg.

Dopo l’arresto, a seguito dell’udienza di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari.